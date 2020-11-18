السبت.. قطع المياه عن العاشر والسلام بسبب "الكباري"

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحي العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع أحمد الزمر والميثاق، مما يتطلب قطع المياه عن خط المياه قطر 800 مم.

وكشفت الشركة أن الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (الحي العاشر - الحي السويسري - صقر قريش - ش متولي الشعراوي والشوارع المتفرعة منه)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح السبت وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وقبل ساعات، استقبل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وچوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة في مصر، والسيدة ليزلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر USAID، في إطار التعاون بين البلدين في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة لأهم المشروعات التي تنفذها وكالة التنمية الأمريكية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قطاع المرافق والبنية التحتية، والتعاون الوثيق بين الوزارات المختلفة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء لتطوير قطاع المرافق، لاسيما في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تولي له الحكومة المصرية أولوية قصوى، وتخصص له استثمارات ضخمة جدا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقل المهندس ممدوح رسلان، تحيات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتأكيده عمق العلاقات بين البلدين، والتعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وUSAID في العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي وبناء القدرات وتنمية مهارات العاملين، مشيرا إلى أن أحد ثمار هذا التعاون "محطة تنقية مياه الشرب بروض الفرج" والتي تعد من أقدم وأعرق محطات مياه الشرب.