الثلاثاء المقبل.. قطع المياه بمركز ببا جنوب بني سويف لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، في بيان لها اليوم، عن توقف محطة مياه "كفر ناصر" بمركز ببا لإجراء بعض أعمال الصيانة والتطهير الدوري يوم الثلاثاء المقبل، إعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا.

وأوضحت الشركة عن انقطاع المياه سيؤثر على المناطق الآتية "مدينة ببا بالكامل، مجلس قروي طنسا، غياضة الغربية، بني ماضي، طحا البيشة، بني محمد، بني عوض وتوابعها،مجلس قروي قمبش منيل موسي، الامام، الشريف، السلطاني، وتوابعها، مجلس قروي هليه، علي كيلاني، المشارقة وتوابعها".

كما سيتم قطع المياه عن مجلس قروي سدس كوم الصعايدة عزبة الحكيم، باغوص، الشوشة وتوابعها، مجلس قروي الجزيرة كفر ناصر، عزبة هاشم، عزبة مرقص و توابعها.

وأكدت الشركة أن قوة ضخ المياه ستتراجع بالمناطق الآتية: مجلس قروي طنسا البرانقة، أم الجنازير، الضباعنة، كفر منصور، الملاحيات وتوابعها، مجلس قروي قمبش، قمبش، بني أحمد وتوابعها، مجلس قروي هليه، طرشوب، عرفة، وتوابعها، مجلس قروي سدس، سدس، هربشنت، الفقاعي . كفر جمعة، منية الجيد، وتوابعها، الجزيرة وتوابعها، مجلس قروي، صفط راشين، أبو شريان، أبو دخان.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير إحتياجاتهم من المياه وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة حال طلبها حتي الإنتهاء من أعمال الصيانة و التطهير وإعادة تشغيل المحطة وضخ المياه.