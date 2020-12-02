مد فترة الاشتراك بـ"صنايعية مصر" حتى 10 ديسمبر

انطلاقًا من مبدأ إتاحة الفرصة لأكبر عدد من شباب مصر من الجنسين بجميع المحافظات الراغبين في المشاركة بالتقدم لمبادرة رئيس الجمهورية "صنايعية مصر" للتدريب المهني والحرفي لحماية التراث وإعادة إحيائه وتأهيل جيل من المبدعين فى مجالات الحرف التراثية "الخزف، الحلي، الأشغال (نقش - أركت)، تطعيم بالصدف، قشرة الخشب، والخيامية"، والتي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ونفذها قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الحرف التقلدية بالفسطاط، فقد تقرر مد فترة تقديم طلبات الاشتراك للدفعة الثانية من المبادرة حتى الخميس 10 ديسمبر.

وأضاف الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، أنه تم مد فتره تلقي الطلبات نظراً للإقبال الكبير على الاشتراك بالدفعة الثانية من المبادرة، خاصة بعد النجاح الكبير الذى شهدته الدورة الأولى، حيث تزامن حفل تكريم الدفعة الأولى مع احتفالات أكتوبر هذا العام وشهدته وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم وتم منح شهادات مشاركة لـ43 فنانا وحرفيا تم تدريبهم وفق أحدث النظم الدراسية والذى أشرف عليه نخبة متخصصة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط.

يذكر أن التدريب خلال المبادرة يشتمل على مرحلتين: الأولى لإعداد الدارسين للتعرف على الحرف وتعلمها، بينما تعتمد المرحلة الثانية على رفع كفاءة العاملين في مجالات الحرف التراثية من المتدربين.

كما يشتمل التدريب على جانبين؛ نظري وعملي لمجالات الدراسات المتحفية بهدف دمج عمليات التدريب مع الرؤية البصرية للتراث الموجود بالمتاحف الإسلامى والقبطي والمصري وفنون التصميم المرتبطة بكل حرفة على حدة للوصول بها للشكل الفني النهائي.

تعد مبادرة "صنايعية مصر" إحياء لثروة تذخر بها البلاد من التراث المادي في مجالات الحرف اليدوية المختلفة، وتوجهاً جديداً لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين دخل الفرد ورفع الدخل القومي وخلق أسواق جديدة جاذبة للسياحة.