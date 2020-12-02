"يوم دامي" في قرية السيفا بالقليوبية.. شهود يروون تفاصيل حادث الطعن

"يوم دامي" عاشه أهالي قرية "السيفا" التابعة لمركز طوخ بالقليوبية، لن تمحو ذكراه الأيام، كان بطله شابا استل "سكينتين" مهرولاً في الشارع ليطعن كل من حاول إيقافه فقتل اثنين وأصاب 4 آخرين وبدأ بوالدته داخل منزل الأسرة.

"الوطن" انتقلت إلى مكان الحادث، والتقت بشهود العيان، الذين رووا تفاصيل مرعبة بشأن الحادث مؤكدين أن المتهم استطاع أن يقتل طالب طب وموظفاً بالمعاش ويصيب 4 آخرين في غضون دقائق معدودة.

السيد بدر، شاهد عيان، قال: "وجدت الدكتور ضياء جالس على ركبته وماسك باطنه، افتكرت إن عنده مغص، اقتربت منه وقلت له مالك يا دكتور، ماردش عليا، وماعرفش إنه مطعون، وبعد دقيقة واحدة، وجدت سيدة تلطم خديها، وهي أول من رأت حادث الطعن" وأضاف: "فوجئت بالمتهم معاه سكينتين، وكان في يدي خشبة، وضربته بالخشبة في رأسه، فسابني وجري باتجاه "الدكتور ضياء"، في هذه اللحظة ظهر اثنان من أصحاب المحلات، يحاولان إيقافه، فضرب "محمد" في بطنه، ولما مسكت "محمد" لاقيت الجرح غويط، و"منصور" لاقيت كرشه طالع بره، ولاقيت "القاتل "أحمد جمال" نازل على "ضياء" ضرب بالسكنتين".

وأشار إلى أن الأهالي تجمعوا عليه وتمكنوا من توثيقه، لافتا إلى أن المتهم خريج كلية العلوم، أنهى سنوات دراسته بتقدير عام امتياز، كما أنهي فترة تجنيده، ولا أعرفه قبل هذا الموقف.

أحمد عبده شحاتة، أحد شهود العيان، أكد أن "الدكتور ضياء" سقط على الأرض ينزف الدماء: "بعد ما المتهم طعن "ضياء" رجع له تاني وذبحه، وشيلت "ضياء" وكان فيه الروح حتى وصلت به المستشفى، وفضل ماسكني، ودخلت معاه المستشفى وكل جسمه طعنات.. المتهم و"ضياء" كانا زملاء من الطفولة ومفيش أي خلافات بينهم".

ويحكي شريف عبدالعليم، أحد شهود العيان: "الساعة كانت 11 بالليل، سمعنا صوت وخرجت أشوف فيه إيه، وجدت الجاني بالسكاكين يهرول وراء الضحايا، والمتهم ليس مجنونا وإنما قصد قتل ناس بعينها"، وطالب أهالي القرية بالقصاص العادل، حتى تهدأ القرية، خاصة أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة.

وتبلغ لمركز شرطة طوخ من الأهالي تعدي مريض نفسيا على عدد من أهالي قرية السيفا، دائرة المركز بسلاح أبيض ووجود قتيلين ومصابين، وبالفحص تبين قيام أحمد جمال، 24 عامًا، مريض نفسي "بالتعدي على عدد من المارة بقرية السيفا دائرة المركز بتسديد طعنات بصورة عشوائية مستخدماً 2 سلاح أبيض "سكين" كانا بحوزته محدثاً إصاباتهم التي أودت بحياة "ضياء سلامة" 24 سنة، طالب بكلية طب، ومحمد عبدالعليم، 60 سنة بالمعاش، وإصابة "منصور متولي" 57 عامًا، مقاول، وأشرف إبراهيم عطا الله، 55 عامًا، نجار، فضلاً عن مصابين آخرين.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتم ضبط المتهم بمساعدة الأهالى والسيطرة عليه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، حيث تبين أنه مريض نفسي يعاني من اضطرابات نفسية.