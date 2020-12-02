العشوائية مستمرة.. رحلة البحث عن "جنيه زيادة" تضرب قرار غلق المحال

بينما تستهدف الحكومة من مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية، القضاء على التجارة العشوائية والاقتصاد غير الرسمي، رصدت "الوطن"، استمرار الأسواق العشوائية وأصحاب الأكشاك والمقاهي بالفتح بعد المواعيد المقررة، وذلك للاستفادة من إغلاق المحلات المرخصة، والحصول على رزق أوسع.

مع الأخذ فى الاعتبار ان تجار الغرف التجارية فى محافظات مصر هم الاكثر التزاما وترحيبا بقرار تحديد مواعيد الفتح والاغلاق الذى طبق امس الثلاثاء .

وقال دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة لـ"الوطن"، إن هناك التزام كامل من جانب تجار السبتية، لافتا إلى أنه لم يرصد أي إغلاق دون المواعيد المقررة.

وأشار إلى أن ضبط الأسواق والمواعيد، فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية، وحالة الفوضى التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تهدد المحلات والشركات المرخصة.

وقال أحمد فوزي نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة، إن هناك التزام من المحلات المرخصة، أما الأكشاك والبقالات الصغيرة في القرى والنجوع، لم تلتزم بتنفيذ القرار، لافتا إلى أن عدد كبير يفتقد الالتزام، لتحقيق مكاسب أكبر نتيجة الإغلاق.

ويقول عفت صلاح نائب رئيس شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية، إن المقاهي المرخصة الأكثر التزاما، أما الأسواق والأكشاك غير ملتزمة، لافتا إلى أن عدم الضرب بيد من حديد، سيؤدي إلى تكريس تزايد الاقتصاد غير الرسمي في السوق المحلي.

وأضاف أن عدم تنفيذ القرار بشكل صارم، سيجعله عرضة للخرق من كل طبقات وفئات المجتمع، لافتا إلى أن تحديد المواعيد جانب اجتماعي واقتصادي، يعود بالنفع على التاجر شخصيا، لذا دعا إلى ضرورة المساواة في المواعيد بين المحلات من نفس النشاط الواحد، سواء كانت في الشوارع التجارية المختلفة، أو في المراكز التجارية "المولات"، بما لا يخل بمبدأ المنافسة.

وقال بهجت أحمد حسني رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، إن محلات الأدوات الكهربائية، التزمت بتطبيق القرار فى الشتاء، فيما تغلق عدد كبير من المحلات فى وقت مبكر عن هذه المواعيد، وهى الساعة 7 مساء بدلا من 9 مساء.

ومن جهته، قال على صلاح تاجر بسوق العتبة: "أوقات إغلاق المحلات نحصل على رزق أوسع، لأن جنيهات عديدة بتصنع فى هذا التوقيت، خاصة بالليل".

وأكد عامر طلبة "تاجر" أن إغلاق المحلات الكبيرة، فرصة كبيرة لأصحاب الأكشاك وعربات الـ"تيك أواي"، نتيجة سهولة التنقل، كما أنها تؤدي إلى زيادة المبيعات، لدرجة أن هناك صفوف وطوابير.

يشار إلى أن الحكومة، طبقت أمس الثلاثاء، قرار فتح وإغلاق المحلات التجارية.

وكان مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء، يتضمن فتح المحال التجارية بدء من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا، و10 مساء شتاء، وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وتكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة، الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.

ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية، تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء، وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة.

بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة.

ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.