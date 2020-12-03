استشاري أمراض صدر بأمريكا: كورونا لن تختفي من الوجود

أكد الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر بالولايات المتحدة الأمريكية، أن فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19"، لن يختفي من الوجود نظرا لكونه فيروس تنفسي ويسهل انتقاله، مناشدا بضروة تطبيق أساليب الوقاية الجيدة المتمثلة في ارتداء الكمامة والتعقيم الدوري والتطهير، مضيفاً أن العالم سيبدأ معرفة نتائج اللقاحات التي سيتم منحها للبشر بدءاً من شهر يوليو المقبل.

وإلى نص الحوار:

** كيف تتصرف أمريكا في التعامل مع أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19" الموجة الثانية، من حيث الإغلاق والفتح للمصالح الحكومية والخاصة؟

- الولايات المتحدة منذ بداية الوباء كانت تتعامل مع الوباء بجدية واحترافية ممتازة، والإجابة عن السؤال يحتاج لساعات وساعات ولكن يمكن حصرها في دقائق، تتمثل في أولاً مركز مراقبة الأمراض ومنظمة الغذاء والأدوية كانوا حريصين منذ شهر يناير على توفير جميع المعلومات الكافية عن المرض للأمريكيين ولغيرهم بمختلف دول العالم ومن شهر يناير ويوليو نعلم أن الوباء سيكون له موجة ثانية، ولكن في أوروبا استقبلت الموجة الثانية بدري عن الموعد المتوقع، والمصالح الحكومية لم تقم بغلق ولا مرة حتى الآن وتم الفتح بنسبة 20% للمطاعم، والولايات المتحدة كدولة فيدرالية، الرئيس ترامب ليس له حق فرض نفسه على جميع الولايات ومنحهم الفرصة لحكام الولايات حرية إغلاق وفتح والولايات.

** ماذا عن نسب الإصابات والوفيات في أمريكا؟

- الولايات المتحدة بها 11 مليونا و800 ألف حالة إصابة بكورونا منذ بدءها، وعلى سبيل المثال نسب الحالات والإصابات بكورونا بولاية فلوريدا، الأعداد في تناقص عن الأزمة الماضية، وإجمالي عدد الحالات في الولايات المتحدة، تجد نسبة الفحوصات الإيجابية للكورونا حتى الآن هي 9% تكون النتائج إيجابية، مقارنة بالعالم ككل، ونسبياً تجد الإصابة بالولايات المتحدة الأمريكية تقل عن النسب العادية عن الدول العالم، فتجد أن 1.02% من سكان أمريكا مصابون بكورونا، مقارنة بالدول الغربية كفرنسا التي تجد نسب الإصابة بها 2.02% من سكانها، وإنجلترا 3.6%.

زياد مطر: 9% عدد الحالات الإيجابية لإصابات كورونا بالولايات المتحدة

** وماذا عن المدارس والجامعات؟

- من بداية الموجة الأولى، تجد أن المدارس تم تعليقها في شهر 3 بالإضافة الي المعاهد و الجامعات، وتم فتحها بعدد من الولايات ووفقاً لقرار حاكم الولاية، و الفرق أنه تم منح الحرية للأهل، و هناك البعض بدات في التحويل إلى التعليم عن بعد، مع السماح لبعض الطلاب التواجد بالجامعات للاختبارات المعملية .

** وما هي آخر البروتوكولات العلاجية لكوفيد 19 في المستشفيات الأمريكية؟

- البروتوكولات كما هي منذ أن تم اعتمادها مع بداية الأزمة، وتتمثل في الآتي، الرديمسيفير لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى الكرتيزون ولمدة 10 أيام، بالإضافة إلى بلازما الدم المعترف به من قبل منظمة الأغذية، وهناك المضادات الحيوية التي تم السماح باستخدامها، وتم توقيف التعامل على الهيدروكسي كلوركوين.

**وماذا عن نسب الإشغالات بالمستشفيات؟

- نسب الإشغال بالمستشفيات ارتفعت الفترة الحالية، و85% من المصابين بكورونا ليسوا في حاجة للذهاب للمستشفيات، 10% منهم لم يمكثوا في المستشفيات طويلا، و5% هم من تطول فترة حجزهم. ونسبة الإشغالات حالياً قليلة جدا، ونستطيع تأمين الأسرة للعديد من المرضى، واستيعاب زيادة الأرقام، ورغم ارتفاع الإصابات فإن نسب قليلة من المصابين تحتاج لمستشفيات.

** وماهي الأعراض الجديدة للموجة الثانية؟

- حقيقة الموجة الثانية لا تتغير كثيراً عن الموجة الأولى، إلا في زيادة عدد الحالات، ولكن الأعراض كما هي تتمثل في السعال الناشف وضيق الصدر والتنفس.

** متى العالم سيرجع لطبيعته بعد كورونا؟

- نجد تقدما ملحوظا من ناحية العلاجات واللقاحات، خاصة مع ظهور عدد من اللقاحات أبرزها فايزر وموديرنا، وخلال الشهور المقبلة سيتم توزيع اللقاحات وإفادة المجتمعات منها، وعلى شهر 7 المقبل يكون هناك مواطنون استفادوا من اللقاحات، ويتم بعدها رؤية النتائج الفعلية على أرض الواقع بالنسبة للمرض، وعلى المستوى البعيد الكورونا لا تختفي وستكون موجودة وخلال فترات ستعلى فيها الأرقام ويتم تعافيهم بعدها، ولن تختفي من الكون، ولكن الحياة ستكون متغيرة من الناحية الفردية للأشخاص من حيث العناية بانفسهم وأتمنى أن نستطيع الرجوع للمعيشة على ما قبل يناير الماضي.