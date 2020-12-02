تعليم دمياط عن إصابات الطلاب والمعلمين بكورونا: أرقام غير حقيقية

نفى عادل عثمان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، ما جرى تداوله عن إحصائية مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بشأن أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، والتي أشارت إلى إصابة 5 طلاب و162 معلمًا، ووفاة 8 معلمين على مستوى جميع المدارس بمحافظة دمياط.

وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن دمياط، من أكثر من المحافظات على مستوى الجمهورية التي تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل صارم بجميع المدارس، وإن تلك الأرقام الكبيرة عن إصابات ووفيات فيروس كورونا غير حقيقية تمامًا، وأن أرقام الإصابات الحقيقية أقل كثيرًا من تلك الأرقام.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هي المختصة بإصدار الأرقام الفعلية والحقيقية عن معدل الإصابات بكل محافظة فقط، وهي الوحيدة التي تمتلك الأرقام الحقيقية والتي ترسلها إليها وزارة الصحة.

وأشار وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، إلى أن المعلم أو الطالب الذي تظهر عليه أي من أعراض فيروس كورونا يبقى في منزله حتى التأكد بشكل كامل من سلامته وتعافيه.

وأوضح عثمان، أن المنظومة التعليمية على مستوى مدارس دمياط، تسير بشكل طبيعي دون أي معوقات، وأن الأوضاع مستقرة داخل جميع المدارس، ويجري تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية داخل الفصول الدراسية، مع استمرار عمليات تعقيم وتنظيف الفصول ودورات المياه على مستوى مدارس المحافظة، إلى جانب تنفيذ التعليم الفني قسم الملابس الجاهزة بتوزيع 15 ألف كمامة طبية بشكل مجاني على مختلف المدارس.

جدير بالذكر، أن العام الدراسي الحالي والاستثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأ 17 من أكتوبر الماضي، وسط إجراءات احترازية ووقائية تطبقها وزارة التربية والتعليم، على مستوى مدارس محافظات الجمهورية، من أجل الحفاظ على سلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين وعمال.