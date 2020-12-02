محافظ البحر الأحمر: أوقفنا الغوص بعد هجوم القرش على السائحة الألمانية

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن حادث هجوم سمكة قرش على سائحة ألمانية بشواطئ مرسى علم لن يؤثر على السياحة، وهو وارد ولا يتعدى كونه تخطي عددا من السائحين لمسافة أكبر من المسموح بها.

وأضاف "حنفي" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه على الفور نبه بعدم ممارسة أي أنشطة في هذا الموقع خلال الأيام المقبلة، وتراقب لمدة 3 أيام حالة أسماك القرش من خلال فريق عمل، بالتعاون مع مركز الغوص الموجود بالمنطقة، لحين التأكد من استقرار الوضع.

وأشار المحافظ إلى أن سائحة ألمانية أصيبت بجرح في الكتف، نتيجة هجوم سمكة قرش عليها برفقة مجموعة من السائحين، في أثناء تصويرهم بمنطقة شعاب الفستون شمال مرسى علم أمام مرسى شجرة؛ ما تطلبت إجراء 16 غرزة في الكتف، وهي الآن بصحة جيدة، وسمح لها بالخروج من مستشفى طب الأعماق بمرسي علم، مؤكدا أن إصابتها حادث بسيط يحدث في كل بلدان العالم، ولا يؤثر على السياحة.

وأوضح اللواء عمرو حنفي، في بيان له: "ورد إلينا معلومات تفيد بوقوع هجوم من سمكة قرش على أحد الغواصين بمنطقة شعاب الفين ستون شمال مرسى علم 30 كم، وبالمتابعة والتحري عن المعلومات تبين صحتها؛ إذ هاجمت سمكة قرش أحد الغواصين الأجانب، ألماني الجنسية، وسيدة في العقد الرابع من العمر كانت تمارس رياضة الغوص في موقع الغوص المسمي الفين ستون، وكانت في رحلة غوص بمرافقة 4 أشخاص، بالإضافة إلى المرشد، في تمام الساعة 7 من صباح اليوم؛ إذ استمرت في الغوص لمدة ساعة.

وتابع المحافظ: "وفي أثناء التجهيز للصعود، ظهر تحت السطح على حوالي عمق 3 م، فردين من القروش من النوع (long manous)، أحدهما يبلغ طوله حوالي مترين، والآخر أصغر حوالي 1.50 متر، هاجم المجموعة في أثناء الصعود إلى القارب؛ إذ مرر من منتصف المجموعة والعودة مرة أخرى، وخلال العودة هاجم أحد أفراد المجموعة، وتمكن من عضها في كتفها الأيسر بجوال حوالي 15 سم".

واستطرد اللواء عمرو حنفي: "تعامل المرشد مع الموقف فورا، وسحب السيدة إلى اتجاه القارب، واعترض حركة سمكة القرش لمرتين على التوالي، حتى تمكن باقي المجموعة من الصعود على القارب ومغادرة الموقع، ونقلت فورا إلى مستشفى قريب بمنطقة مرسى شجرة، وعمل خياطة للجرح، وحالتها مستقرة".