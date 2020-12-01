دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء لـ142 أسرة من غير القادرين بأسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مؤسسة حياة كريمة تكفلت بدفع تكلفة المصالحات على مخالفات البناء لـ 142 من الأسر غير القادرة في 22 قرية بأسوان في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات والأسر الأكثر احتياجاً.

وكلف عطية لجنة من الجهات المختصة برئاسة نائبه "أحمد شعبان" اليوم، للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرية "الأشراف" بوادي الصعايدة في مركز إدفو، استمراراً للمتابعة الميدانية المتواصلة للموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأكد المحافظ أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تشهد سباقا مع الزمن للإسراع في إنهائها تمهيداً لافتتاحها وتشغيلها بما يصب في صالح المواطن الأسواني البسيط وتحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 قرية تجري على أرضها العديد من مشروعات التطوير بإجمالي 30 مشروعا منها 11 مشروع إنارة، 7 مشروعات صرف صحي، ومشروعين لرصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80% .

ولفت إلى أنه بالتوازي مع ذلك جارى العمل فى المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتي تشمل تنفيذ 53 مشروعا بإعتمادات تصل إلى 198 مليون جنية لحل العديد من المشاكل التي يعانى منها الأهالي والمواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً وتساهم فى تلبية مطالبهم وإحتياجات هم وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم ، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن ، اليوم، عن بدء الخطوات الفعلية علي أرض الواقع لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية من أبرزها إنشاء كوبري علوي للسيارات والمشاة أعلي مزلقان السيل بوسط مدينة أسوان وبطول 750 متر وبارتفاع 6 أمتار في اتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 أمتار حيث تم الانتهاء من الجسات الأرضية تمهيداً لوضع التصميم الإنشائي النهائي من خلال لجنة فنية برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان.