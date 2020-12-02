وزير الصحة الأسبق: العالم يضع الأطقم الطبية على رأس أولويات أخذ اللقاح

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيري المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة في القضاء على عدوى "كوفيد 19"، والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين أكثر عدد من اللقاحات.

تحديد الفئات الأكثر أولوية للحصول على لقاحات كورونا، حديث العالم هذه الأيام، وفي هذا السياق قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، إن العالم أجمع يضع الأطقم الطبية على رأس أولويات الحصول على لقاحات فيروس "كوفيد 19"، إضافة إلى العاملين في مستشفيات العزل أو التي لها علاقة بالفيروس، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وأضاف "حاتم" لـ"الوطن"، أن ثاني الفئات في أولويات الحصول على لقاحات فيروس "كوفيد 19" هم أصحاب الـ65 عامًا وما فوقهم، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة التي تتسبب في نقص وفقدان المناعة، لاعتبارهم فئات معرضة للإصابة بالعدوى، وإصاباتهم تكن صعبة نتيجة ضعف المناعة، وضعف مقاومة الجسم للفيروس، مشيرًا إلى أنه يأتي بعدهم باقي الفئات في حال توفر اللقاحات.

أشرف حاتم يوضح كيفية التوزيع العادل للقاحات كورونا عقب وصولها

وأشار وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، إلى أن "التحالف الدولي للقاحات" المتواجد في العالم أجمع ومصر مشتركة فيه، تكمن أهميته في توفير اللقاحات بسعر مناسب للجميع، وفقًا لسياسة قائمة على التوزيع العادل ووضع أسعار مناسبة للقاحات، لافتًا إلى أن بعد شراء الدولة للجرعات تعطيها للأطقم الطبية في المستشفيات، والفئات أصحاب الـ65 عامًا وما فوقهم، وأصحاب الأمراض المزمنة، مجانًا او بأسعار رمزية، وغيرهم من الفئات بسعر يتم الإتفاق عليه وتحديده ليناسب الجميع.

وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، ذكرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة "موديرنا" تقدمها بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA)، للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، موضحة أنه في حالة حصول شركة "موديرنا" على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020.