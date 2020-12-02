نقيب المحامين يشكل لجنة لمتابعة الطعن الخاص بأرض "6 أكتوبر"

شكل نقيب المحامين رجائي عطية، لجنة من أعضاء مجلس النقابة؛ محب المكاوي، سيد عبدالغني، عبدالحفيظ الروبي، وصلاح سليمان، إضافة لمحسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية بالنقابة العامة، تكون مهمتها متابعة الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري، بشأن أرض المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وحضور الجلسة المقرر لها 5/1/2021.

وبحسب بيان عن النقابة، جاء ذلك بعدما تقدم المحامي عمار عبدالحميد شندي، أحد حاجزي المدنية السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بطلب إلى النقيب العام، وذلك للحفاظ على أصول وأموال النقابة العامة.

وأوضح الطلب، أن نقابة الجيزة وأعضاء مجلس إدارة المدينة السكنية، طعنوا على القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية، بسحب جزء من أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر أمام محكمة القضاء الإداري.

مخاطبا رئيس "المحامين العرب".. نقيب الكويت: مواقفك تؤكد أنك درع الدفاع عن مهنة المحاماة

من ناحية أخرى أكد شريان مرزوق الشريان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، على وقوفها الكامل مع رئيس اتحاد المحامين العرب – نقيب محامي مصر الأستاذ رجائي عطية، في مواجهة العبث غير المسبوق بالاتحاد، ومحاولة النيل من نظامه الأساسي، وزعزعة كيانه واستقراره.

جاء ذلك خلال خطاب أرسله رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية إلى رئيس اتحاد المحامين العرب – نقيب محامي مصر.

ونص الخطاب على الآتي:

إلى رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصرالأستاذ/ رجائي عطية المحترم، استنكار جمعية المحامين الكويتية وشجبها لكل صور الاعتداء على مقر اتحاد المحامين العرب وشكرها لكم على موقفكمالثابت في دعم الاتحاد، إن جمعية المحامين الكويتية وهي تتابع بمزيد من الاهتمام موقفكم المشرف في دعم اتحاد المحامين العرب في مواجهة الاعتداءات غير المبررة وغير المسبوقة، ومحاولة النيل من نظامه الأساسي، وزعزعة كيانه واستقراره، والعدوان على ممثله الشرعي، لتؤكد وقوفها الكامل معكم في مواجهة هذا العبث غير المسبوق، ومحاولة حلحلة العمل العربي المشترك من قبل مجموعة ممن فقدوا ولايتهم، ولا صفة لهم فيما يقومون به.

وجمعية المحامين الكويتية ممثلة في رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها وجميع لمنتسبين إذ تعرب عن دعمها الكامل للمثل الشرعي للاتحاد الأستاذ ناصر الكريوين باعتباره الأمين العام المنتخب، وإصرارها على استكمال مسيرة العمل المعتبر من خلال القنوات الشرعية للاتحاد، ووفق نظامه الأساسي.

لتكرر شكرها لكم على موقفكم المشرف في نصرة الاتحاد، وحرصكم المعلن والصريح بتوفير الحماية الكافية له؛ باعتباركم رئيس الاتحاد ونقيب محامي دولة المقر، الأمر الذي يؤكد -وبحق- أنكم درع للدفاع عن مهنة المحاماة، ومكانة منتسبيها، وهو ما نتمنى لكم معه دوام التوفيق والسداد في كل ما من شأنه أن يخدم مهنة المحاماة، ويخدم مصالح منتسبيها.