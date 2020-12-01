رئيس وحدة "تحصيل حقوق الدولة": حولنا 42 مليون جنيه لـ"المحامين"

قال المستشار أحمد محمد أبو الحمد، رئيس وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة، إن الوحدة حولت 42 مليون و800 ألف تقريبا (42811005.38 جنيه) لحساب نقابة المحامين، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة، لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم بالإضافة إلى المتميزين.

وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام والمتحدث الرسمي، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية تحت عنوان" الوفاء والانجاز"، لتكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

وأوضح، أن الاحتفالية ستقام بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلى، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقين والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقون، والأمناء السابقين للمجلس، وبالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه.

وشدد المستشار طه كرسوع، على ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال، حرصًا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.