رئيس وحدة "تحصيل حقوق الدولة": حولنا 42 مليون جنيه لـ"المحامين"
كتب:
محمد عيسى
02:47 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
تكريم مجلس الدولة
قال المستشار أحمد محمد أبو الحمد، رئيس وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة، إن الوحدة حولت 42 مليون و800 ألف تقريبا (42811005.38 جنيه) لحساب نقابة المحامين، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.
جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة، لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم بالإضافة إلى المتميزين.
وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام والمتحدث الرسمي، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية تحت عنوان" الوفاء والانجاز"، لتكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم على الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
وأوضح، أن الاحتفالية ستقام بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلى، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقين والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقون، والأمناء السابقين للمجلس، وبالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه.
وشدد المستشار طه كرسوع، على ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال، حرصًا من إدارة المجلس على سلامة الجميع.