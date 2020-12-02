القاهرة السينمائي: تعلمنا من المهرجانات السابقة وتقليل الحضور إلى 50%

قال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.

وتابع حفظي، في لقاء خاص مع قناة "dmc"، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أن الافتتاح سيكون في الهواء الطلق، والمهم وعي الناس هو الذي يضمن ويؤمن الحاضرين.

وناشد رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، الجميع بحضور الفعاليات وعدم الخوف، لأنهم يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، وجرى تقليل عدد الحضور إلى 50%، موضحا أن الأماكن محدودة، ولكن الكثير من الأفلام أجلت بسبب الجائحة، مشيرا إلى أن المهرجان به 84 فيلما جيدا.

وأوضح أن هناك مشاركة مصرية جيدة، حيث تشارك 3 أفلام طويلة، و7 أفلام أخرى ما بين التسجيلي والقصير، وغيرها، وهناك تنوع وأفلام جيدة.

وعن التكريمات في المهرجان، قال حفظي، إنهم اختاروا وحيد حامد، بالإجماع، وسعداء بقبوله التكريم، ونفس الأمر ينطبق على الفنانة منى زكي، مشيرا إلى أن الجائزة التي ستحصل عليها، وهي جائزة فاتن حمامة، بها تحفيز للإنجاز.

ولفت رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إلى أنه جرى تغيير اسم "جائزة إنجاز العمر"، وأصبحت "جائزة الهرم الذهبي"، وهذا أنسب لها.

وينطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، في السابعة مساء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان.

ويقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم"، والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.