إلهام شاهين عن "حظر تجول": فيلمي رقم 101 يفتح ملفات مسكوت عنها

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فيلمها "حظر تجول" المُشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يُعد رقم 101 لها: "ادعولي بقى في موضوع الجوائز"، موضحة أن هذا الفيلم من الممكن أن يفتح ملفات لموضوعات مسكوت عنها ومشاكل كبيرة وقضايا مهمة في المجتمع: "مش هقدر أحكي عليها دلوقتي".

وأضافت إلهام، خلال لقائها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية، أن الفيلم يُناقش ملفات مهمة للغاية: "مش مهمة بس، ده إحنا كمان لازم نواجهها بدل ما نخجل اننا نتكلم عنها، الأفضل اننا نفتح هذه الملفات ونواجهها بحسم وقوة".

وتفتتح في السابعة مساء اليوم، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيجري التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.