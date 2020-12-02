صور.. انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالإسكندرية.. والدفع بـ4 سيارات إسعاف

شهدت منطقة محطة مصر، منذ قليل، انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بحي وسط الإسكندرية، فيما يجري رفع الأنقاض، بحثا عن ضحايا أو مصابين.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع الفردوس المجمع بمحطة مصر، بجوار السكة الحديد، ولم يتضح وجود ضحايا من عدمه.

وانتقل مسؤولو الحي وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 4 طوابق، وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار، حفاظا على سلامة المارة، ورفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.