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مصرع طفل وإصابة 2 في انهيار عقار بالسيدة زينب

كتب:

أحمد عبد اللطيف
03:33 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

لقي طفل مصرعه، وأصيب 2 آخرين، في انهيار جزء من عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارًا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، يفيد بانهيار عقار بمنطقة السيدة زينب، ووجود متوفى وإصابة 2 آخرين، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث، والنقيب خالد جبر معاون المباحث، وتبين انهيار عقار قديم ووفاة طفل.

ويقوم رجال الإنقاذ تحت إشراف اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، برفع الحطام وانتشال الجثة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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