إسلام إبراهيم: بحب أفلام المهرجانات عشان مش تجارية

قال إسلام إبراهيم، إن النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، هو المهرجان الثاني الذي يحضره، معربا عن أمنيته في الحصول على جوائز من هذه المهرجانات، وتُعرض له أعمال سينمائية تعجب الجمهور.

وأضاف إبراهيم، في لقاء خاص مع قناة "dmc"، على هامش افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، أنه حصل على جائزة من مهرجان الفضائيات العربية، موضحا أنه يحب مشاهدة أفلام المهرجانات، لأنها ليست تجارية، ويحبها الفنانون، وسيشاهد معظم الأفلام في هذا المهرجان، موضحا: "الأفلام دي بتغذينا".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.