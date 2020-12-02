فلبينية تفوز بلقب "ميس ايكو دريس" ضمن مسابقة ملكات الجمال بالغردقة

حصلت ملكة جمال الفلبين لقب "مس ايكو دريس"، وهي مسابقة عرض أزياء ملابس يعاد تصنيعها بمكونات تحافظ على البيئة، خلال المسابقة التي أقيمت اليوم، ضمن فعايات مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات، التى يستضيفها أحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، في الفترة من 25 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم، بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالمدينة الساحلية.

وكشف محمد عيد، مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف لملكات جمال العالم، في تصريح لـ"الوطن، اليوم، أن مسابقة ملكة جمال الموضة "ايكو درس" يتنافس عليها 25 متسابقة، ضمن فعاليات مسابقة "ميس ايكو" بالغردقة، التي تضم عدة فعاليات، منها مسابقة ملكة جمال الرياضة "ميس فيتنس" وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ، وأيضا مسابقة ملكة جمال الشواطئ، فازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين"، بالإضافة إلى مسابقة ملكات جمال المواهب، فازت بها الروسية دارينا.

وتختتم فعاليات المسابقة السبت المقبل، بحفل في مسابقة "ميس ايكو" لإعلان الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020.

وأجرت اللجنة المنظمة لفعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات بالغردقة جولة ترفيهية للمتسابقات، لواحدة من أكبر منتجعات الآلعاب المائية بالبحر الأحمر، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالمنتجع والألعاب المائية المتنوعة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد عيد، أن الرحلة الترفيهية تأتي ضمن برنامج المسابقة، الذي يضم رحلات سياحية لعدد من المقاصد السياحية بالغردقة، مثل معرض أكواريوم ومتحف الغردقة ورحلة بحرية، بغرض التعرف على الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة، بهدف تتشيط السياحة والترويج لها في عدة دول عالمية، من خلال المشاركات في مسابقة "ميس ايكو".

وأوضح "عيد" أن ملكات جمال العالم أبدين أنبهارهم بالمقومات السياحية بالغردقة، خاصة تمثال الملكة ميريت آمون، ألهة الجمال عند القدماء المصريين بمتحف المدينة.