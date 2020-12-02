أهالي منطقة خورشيد بالإسكندرية يستغيثون من مياه الصرف الصحي

قال شعبان رجب، أحد أهالي منطقة خورشيد بالإسكندرية، إن مياه الصرف الصحي تنتشر في أرجاء المنطقة منذ 4 سنوات؛ إذ أنه في المعتاد تكون المياه منتشرة في الشوارع، وزادت مياه الأمطار من حدتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف "رجب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن بلدة خورشيد القبلية، استلمت تلك الأراضي من قبل هيئة الإصلاح الزراعي، بدون الحصول على تراخيص؛ إذ بنت الدولة تلك المنازل للمواطنين هناك وأسكنتهم بها.

من جانبه، قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، إن تلك المنطقة أحد المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي، وجاري تنفيذ مشروع لمنطقتي أبيس الأولي ومنطقة خورشيد والمناطق المحيطة بها، للتخلص من مياه الصرف المنتشره في تلك المناطق.

وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية له، أن المشروع مخطط الانتهاء منه بعد عام من الآن، كما أنه سيجري إرسال سيارات لرفع المياه، ووضع "بدال" مع بداية فصل الشتاء، لمنع وجود صرف صحي بالطرقات.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، أن المواطنين الذين لا يوجد لديهم صرف صحي، يعتمدون على البيارات أو الخزانات لتخزين مياه الصرف، ومن ثم يرسلوا طلبا للوحدات المحلية التي تأتي إليهم مسرعة، لرفع تلك المياه من المنازل.