لخريجي حاسبات ومعلومات وما يعادلها.. وظائف شاغرة في بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة، عبر الموقع الخاص به من خلال "لينكد إن"، عن وظائف شاغرة للعمل في فروع البنك الموجودة داخل مصر، في وظيفة خبراء في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات لتكوينات أجهزة أمن شبكات تكنولوجيا المعلومات التي تشمل تكوين وتحسين عمليات أمن الشبكة والإخطار بانقطاع النظام وتدهور صحة النظام، والاستجابة وتقديم طلبات الخدمة الأمنية وبطاقات الأعطال.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط المطلوبة للالتحاق بوظائف بنك القاهرة، كالتالي:

المهام المطلوبة من الوظيفة

- تكوين أجهزة أمان لشبكة الإنترنت الخاصة بالبنك.

- دعم الأنشطة التشغيلية لأمن الشبكة اليومية.

- تكوين الترقيات والحفاظ على أجهزة وأنظمة أمان الشبكة لأحدث إصدارات الكود وتحسينات الأداء.

- المشاركة في إدارة التناوب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل مشكلة الإنتاج.

- الامتثال لإجراءات عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات.

- تعظيم أداء أمان الشبكة عن طريق فحص الأداء، واستكشاف مشكلات أمان الشبكة وانقطاعها، وجدولة الترقيات.

- صيانة وإدارة حلول تحسين وتنسيق السياسات بجدران الحماية والجدران النارية.

- التأكد من أن السجلات الأمنية دقيقة وكاملة وأن طلب الدعم يتم التعامل معه وفقًا للمعايير والإجراءات المحددة.

- الإبلاغ عن المشكلات الفنية المعقدة والتهديدات ونقاط الضعف والمخاطر لمهندسي ومديري الأمن ومسؤولي النظام والإدارة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو الاتصالات أو نظم المعلومات.

- ألا تقل خبرة المتقدم للوظيفة عن 3 سنوات في أمن الشبكات ذات الصلة ويفضل أن يكون ذلك في القطاعات المصرفية أو المالية.

- أن يكون ليده خلفية قوية في عمليات الأمان، إدارة التكوين والتغيير، أمان الشبكة، جدران الحماية، الوصول عن بُعد لـ WAF، تسجيل الدخول الفردي، المصادقة الثنائية، الدليل النشط للتوقيعات الرقمية، أمان DNS، رفض حماية الخدمة، التشفير، أمن التوجيه، الشبكات المحلية اللاسلكية، والوكيل العكسي.

- أن يكون لديه خبرة في قراءة وتحليل الحزم.

- مهارات إدارة التغيير والإصدار والتصحيح.

- تعد الخبرة مع أي من الأنظمة الأساسية التالية ميزة إضافية.

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف بنك القاهرة، الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك، ثم الضغط على لينك "لينكد إن" الموجود أسفل الصفحة، ثم ملئ الاستمارة الموجودة والخاصة بالتقديم للوظائف المتاحة في بنك القاهرة.