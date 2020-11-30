بـ "كود" على التليفون.. تابع وظائف القوى العاملة وأنت قاعد في البيت

تقدم وزارة القوى العاملة خدمات مختلفة للمواطنين، أبرزها متابعة الوظائف الشاغرة التي تعلن عنها الوزارة، من خلال الاشتراك بإرسال كود في رسالة لتصل الوظائف على الهاتف لمختلف المؤهلات، وجاءت طرق الاشتراك في الخدمة كما يلي:

متابعة الوظائف التي لا تشترط مؤهلا

كود الاشتراك هو 957 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

كود الاشتراك هو 1957 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

كود الاشتراك هو 957 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

متابعة وظائف الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط

كود الاشتراك هو 956 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

كود الاشتراك هو 1956 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

كود الاشتراك هو 956 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

متابعة وظائف الحاصلين على مؤهل متوسط

كود الاشتراك هو 955 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

كود الاشتراك هو 1955 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

كود الاشتراك هو 955 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

متابعة وظائف الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط

كود الاشتراك هو 954 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

كود الاشتراك هو 1954 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

كود الاشتراك هو 954 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

متابعة وظائف الحاصلين على مؤهل جامعي

كود الاشتراك هو 1953 لأرقام اتصالات، ويتم إرساله إلى رقم 1666، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرشا.

كود الاشتراك هو 953 لأرقام فودافون، ويتم إرساله إلى رقم 9999، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 20 قرشا.

كود الاشتراك هو 953 لأرقام أورانج، ويتم إرساله إلى رقم 7639، وتكلفة الاشتراك يوميا هي 30 قرش.