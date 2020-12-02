وجه الرئيس بعلاجها.. الطفلة شروق تخضع لكونسلتو طبي بقسم القلب

قال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن حالة الطفلة شروق مصطفى محمد شمردن، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة علاجها على نفقة الدولة استجابة لإسرتها؛ إذ تعاني من ثقبين بالقلب، ما زالت تخضع للفحص والملاحظة لأطباء القلب، وتحت الاحتجاز بقسم القلب في المستشفى.

وأضاف "مرسي": "الأحد المقبل ستخضع الطفلة لكونسلتو من أطباء جراحة القلب، لتحديد الإجراء العلاجي المناسب لها سواء القسطرة العلاجية أو عملية جراحية"، لافتا إلى أنها أجرت اليوم اشعة ايكو، وتحاليل طبية للدم، وأشار الدكتور خالد رفعت إلى إمكانية إجراء قسطرة علاجية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بعلاج الطفلة شروق مصطفى محمد شمردل، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، على نفقة الدولة، استجابة لأسرتها، إذ تعاني من ثقبين في القلب منذ ولادتها، ما تسبب في عدم انتظام التنفس، فضلا عن عدم قدرة أسرتها على توفير العلاج اللازم لها.

وأمر الرئيس بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة على الفور، حتى تعود البسمة لها ولأسرتها، وتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبييعية، إذ جرى تحويلها إلى مستشفى جامعة بني سويف، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال مصطفى محمد شمردل، والد الطفلة: "أوجه جزيل الشكر إلى الرئيس الإنسان الذي كلف بسرعة علاج بنتي شروق على نفقة الدولة، وإجراء الفحوصات كافة لها".

وأضاف الأب: "لم أكن اتخيل سرعة الاستجابة؛ إذ كتبت منشورا على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منذ يومين، وبعدها فوجئت بإحدى الصفحات تنشره، ثم توالت علي الاتصالات الهاتفية من وزارة الصحة والتعليم العالي، يبلغوني بمتابعة الرئيس لحالة بنتي وتوجيهه بعالجها، ثم حضرت سيارة إسعاف خصيصا إلى منزلي بالفشن، ومنها إلى المستشفى الجامعي، واستقبال من الجميع واهتمام كبير".

وتابع والد الطفلة: "حقيقي لم أتخيل ما حدث أو ما يحدث الآن كأنني في حلم، لمعاناة بنتي التي تبلغ من العمر 6 سنوات، مع ثقبين في القلب، وخلال آخر عامان تنقلت بين عدد من الأطباء حتى تواصلت على الفيس بوك وتمت الاستجابة من الرئيس".