وصول هنا شيحة لافتتاح القاهرة السينمائي بعد نصف ساعة من انطلاقه

وصلت الفنانة هنا شيحة، إلى مسرح حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بعد 30 دقيقة من انطلاقه، وذلك أثناء كلمة المخرج يسري نصرالله، على المسرح.

وانطلقت مساء اليوم، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي تمنح أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يكرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.