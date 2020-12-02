منة شلبي عن منى زكي: محظوظة بالشغل مع أحمد زكي 3 مرات

أعربت الفنانة منة شلبي، عن محبتها الشديدة لزميلتها الفنانة منى زكي، التي تُكرم في النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدة أنها ساعدت الكثيرات من النجمات المصريات، ولها العديد من الأعمال الفنية الجميلة.

وأضافت منة، في كلمة لها بحفل افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، بثته قناة "dmc" الفضائية: "حبيبتي.. المحظوظة اشتغلت مع أحمد زكي 3 مرات، في إضحك الصورة تطلع حلوة، وأيام السادات، وحليم".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان.

وقدم حسني، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.