منى زكي: الوقوف على مسرح القاهرة السينمائي حلم واتحقق

أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها البالغة بحضورها وتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والمعروض حفل افتتاحه على شاشة "DMC"، حيث ذكرت أنها حاولت أن تكتب كلمة من أجل إلقائها في المهرجان، لكنها شعرت بأن الكلمة المكتوبة قد تكون كبيرة ومملة، لذلك رغبت في الحديث من القلب.

وقالت منى، إنها فخورة للغاية بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو أكبر وأهم مهرجان في جمهورية مصر العربية، مضيفة :" كنت زمان في الهناجر بعمل مسرح تجريبي، وكان نفسي أعمل حاجة على مسرح القاهرة السينمائي في المهرجان ده، وأديني عليه دلوقتي".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان.

وقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.