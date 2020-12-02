عاش ومات في الملعب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للفكهاني لاعب بتروجت السابق

من هنا في شارع ضيق بمنطقة عزبة بلبل بمدينة بني سويف، نشأ وتربى اللاعب محمد الفكهاني، لاعب نادي بتروجت المعتزل، الذي توفى أثناء ممارسته مباراة لكرة القدم، برفقة أصدقائه بمركز شباب مدينة بني سويف "الساحة الشعبية"، تلك المنطقة التي خرج منها جثمانه أيضا، مثلما الحال لنادي الشبان المسلمين، الذي بدأ منه لعبة كرة القدم، واعتزل فيه الكرة.

وفي مسجد عزبة بلبل، شّيع أهالي المنطقة يرافقهم عدد من لاعبي كرة القدم، على رأسهم أحمد بكري لاعب نادي الزمالك السابق، وأصدقاء اللاعب وزويه، الأربعاء، جثمانه، إلى مثواه الأخير، بمقابر العلالمة شرق النيل، عن عمر يناهز 39 عاما، تاركا طفلين توأم في عمر الزهور، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع.

وتوفي مساء الثلاثاء "محمد الفكهاني" لاعب ناديي بتروجيت واتحاد الشرطة المعتزل، أبن محافظة بني سويف، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب مركز شباب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، عقب انتهائه من تدريب فريق الأكاديمية الخاصة به، ولعبه لمباراة كرة قدم ودية مع بعض اصدقائه وسط الملعب.

وقال رجب محمد صديق اللاعب، محمد الفكهانى من مواليد 1981 وبدأ مسيرته الكروية بصفوف براعم وناشئين نادي الشبان المسلمين ثم انتقل لصفوف نادى بنى سويف الرياضى بفريق 15 سنة، ثم لعب بفريق 16 سنة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول وقتها، وشارك مع الفريق الأول برغم صغر سنه لعدة مواسم متتالية.

وانتقل الفكهانى لصفوف نادي بتروجت عام 2001/2002، ثم صعد للدورى الممتاز وحقق الفريق المركز السادس بالموسم الأول، وشارك الفكهانى مع بتروجيت بالدورى الممتاز لمدة 6 مواسم متتالية، كما شارك مع الفريق بكأس الكونفيدرالية.

وانضم لمعسكرين لمنتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة، وعلى مدار لعبه ببتروجت شارك بمراكز الدفاع والظهير الأيسر.

وتابع: "المرحوم كان متزوجا و له طفلين"، وبموسم 2010 انتقل لصفوف تليفونات بنى سويف لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم انتقل لصفوف الواسطى وبنى سويف والشبان المسلمين، وبعدها قرر الاعتزال لتعرضه للإصابة.

وقال عماد الفكهاني شقيق اللاعب المتوفى، إن شقيقه توفي عقب انتهائه من تدريب بعض الأشبال بفريق الأكاديمية الخاصة به بمسقط رأسه في بني سويف، وأثناء لعبه الكرة في الملعب الخماسي مع أصدقائه.

وأضاف: "لم يشكو شقيقي من أي مرض في السابق، إلا أنني فوجئت باتصال من زملائه وأصدقائه، يخبراني في اتصال هاتفي، بوفاة شقيقي إثر سقوطه في الملعب مغشيا عليه، أثناء لعبه الكرة معهم في الملعب الخماسي، وعقب انتهائه من تدريب الأكاديمية الخاص به، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة بهبوط في الدورة الدموية"

وقال توني عثمان رئيس نادي الشبان المسلمين في بني سويف، " الفكهاني كان اسم على مسمى، بالفعل لم نرى منه إلا كل مذاق حلو، سواء في الملعب او على المستوى الشخصي والعلاقات الانسانية، لاعب وشخص رائع، بالفعل فقدنا انسانا عزيز على الجميع، تربى ونشا بيننا، لم نرى منه إلا الإحترام والمحبة للجميع، وعندما ذاع صيته في الدوري الممتاز، كان اكثر ترابطا بأهلة واصدقائه، وما شاهدناه في جنازته يدل على مدى حب الجميع له وتقديرهم واحترامه وانسانيته مع الجميع".

أحد اصدقاء اللاعب المقربين، ويدعى خالد محمد قال: "الفكهاني كان ملتزم دينيا وفي حياته العملية، ودائما ما كان يسعى للخير، وفي الفترة الأخيرة، ازداد محمد في اعمال الخير والتقرب إلى الله وكأنه يعلم بقرب أجله، لدرجة أنه أصر على حضوري من الخارج منذ فترة قريبة، وكأنه كان يريد توديعي"

وتابع: "لم يشكو بأي مرض سابقا، وما حدث أمس، كان عبارة عن أنه شارك لمدة 10 دقائق في مباراة مع اصدقائه، ثم توقف لثوان لمتابعة اصابة أحد اللاعبين وعاد مرة أخرى للعلب إلا أنه سقط مغشيا عليه وتوفي قبل وصوله للمستشفى"