وحيد حامد بعد تكريمه في القاهرة السينمائي: حبيت السينما بإخلاص وتفاني

وجه السيناريست وحيد حامد، الشكر والتقدير للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ42، الذي يُعرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC"، عقب تكريمه: "عاوز أقول الحمد لله مرارًا وتكرارًا، بشكر حضراتكم جدًا عشان انتم من عشاق السينما اللي أنا حبيتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني".

وأضاف حامد، أنه يعتقد أن الكثيرين سيتذكرون له أفلامًا أسعدتهم بقدر ما: "أولا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير أوي على مدار مشوار طويل، وكان من الصعب جدا إني أقف في مكاني ده لولا حبكم ولولا دعمكم، ولولا دعمكم وحبكم للسينما والمخلصين للسينما".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.