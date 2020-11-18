دهب تشارك بالبرنامج الإقليمي "مدن عربية بدون مناطق غير رسمية"

شاركت مدينة دهب في البرنامج الإقليمي "نحو مدن عربية بدون مناطق غير رسمية"، وفقا لرؤية اللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، الذي يقام بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقالت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن البرنامج الاقليمي أطلق في إطار تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "المكـتب الإقليمي للدول العربية، والبنك الإسلامي للتنمية"، وبمشاركة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا وحكومات الدول العربية، لإعداد دراسة تشاركية عن المناطق غير الرسمية في المنطقة العربية.

وأضافت المهندسة إيناس، أن هذه الدراسات تعكس رصدا تحليليا لواقع المناطق غير الرسمية بالبلدان العربية المختلفة، وذلك من خلال ورش عمل عبر الانترنت، مع تقديم توصيات عامة تمهيدية لدعم تأسيس برنامج إقليمي يدعم التنمية التشاركية على مستوى المدن، من خلال التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وعن معايير اختيار مدينة دهب، قالت نائبة المحافظ، إن من أهم معاير المشاركة في البرنامج أن يجرى وضع خطة استراتيجية وتنموية للمدينة، ووجود تباين في النسيج الاجتماعي والحضري وأسعار الأراضي، مع وجود نسبة ملحوظة للأراضي المتدهورة، وارتفاع نسبة تعرض المدينة لتهديدات تغير المناخ أو المخاطر البيئية والأوبئة.

وأشارت إلى وجود إطار مؤسسي قادر على دعم عملية التطوير التشاركي، مع تعدد وإتاحة مصادر التمويل للتنمية المتكاملة والمستدامة، وتوفير إمكانية دمج الموارد للتنمية، ووجود قاعدة بيانات جغرافية وخرائط رقمية حديثة.

ولفتت نائبة المحافظ إلى أن البرنامج يسهم في الاستفادة في تبادل الخبرات والمعرفة والآليات المختلفة، لتنفيذ التطوير الحضري المتكامل للمدينة، مع إمكانية تمويل مشاريع التنمية في المدن المشاركة في البرنامج، وفقًا لدراسات الجدوى الأولية.