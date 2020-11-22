"مصر" يتعاون مع"جنوب القاهرة للكهرباء" و"فوري دهب" لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

أبرم بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة فورى دهب، لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى؛ حيث وقع البروتوكول الثلاثى عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، ومحمد محمود السيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ووليد السيد، المدير التنفيذى لشركة فورى دهب.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات التحصيل الإلكترونى لكل الخدمات التى تقدمها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى نطاق القاهرة الكبرى من خلال إمداد الشركة بماكينات الدفع الإلكترونية والتى تم تزويدها بخاصية تحديد الموقع GPS بالتعاون مع شركة فورى دهب لمتابعة المحصّلين.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار حرص البنك على التسهيل على المواطنين لإتاحة خدمات سداد قيمة الاشتراكات وشحن الكروت الخاصة بعدادات الكهرباء «مسبوقة الدفع، الذكية، فواتير»، وذلك نقداً أو بالبطاقات البنكية من خلال آلات نقاط البيع P.O.S، وأيضاً من خلال محفظة بنك مصر BM Wallet والمحافظ الإلكترونية الأخرى، عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code من خلال شبكة ميزة الرقمية، كما تم توقيع عقد بين بنك مصر وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لإتاحة خدمة الدفع الإلكترونى من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذا التعاون يأتى فى إطار تبنى بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمى، حيث إنه لا بد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر وشركة فورى دهب أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء والتوسع فى المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن، وهو ما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة.

من جانبه، شدد محمد السيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، على ضرورة تفعيل وتنشيط خدمات السداد الإلكترونى وتقليل الاعتماد على النقود الورقية، مؤكداً دعم شركة جنوب القاهرة لتوجهات الدولة المصرية، خاصة فى ظل الظروف والتطورات التى تمر بها البلاد، فى إطار سعيها الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكية والتعامل اللا نقدى الذى يساعد على تقليل انتشار فيروس كورونا وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالى.

وأشاد العميد وليد السيد، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة فورى دهب، بإيجابية التعاون بين شركة فورى دهب وبنك مصر فى توريد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية لشركة جنوب القاهرة للكهرباء ليتم استخدامها كوسيلة أساسية للتحصيل بواسطة محصلى الشركة.

فيما قال أحمد مسلم، رئيس قطاعات الشئون التجارية لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه سوف يتم توزيع 2000 نقطة بيع على جميع قطاعات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ليتم تسليمها وتوزيعها على جميع منافذ ومحصلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى سوف تقوم بسداد أو شحن العدادات مسبوقة الدفع والذكية والفواتير من خلال هذه الماكينات.