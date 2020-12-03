صور.. حملة مكبرة لغلق المحال والمطاعم المخالفة للمواعيد في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد بحملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم طبقا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ.

هذا و شنت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى رئيس المدينة بمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم ، مطالباً بالتشديد على جميع أصحاب المحلات والمطاعم والورش بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

ووجه بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين طبقا لما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن والحفاظ علي موارد الدولة .يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم وكذا الورش و المحال الحرفية التى تقع داخل الكتلة السكنية خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

و التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مع المهندس عبدالحليم علي رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبو هيبة رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.

وتناول اللقاء الذى جاء بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديرى مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد، بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس.