"الوزراء": 17 مليار جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء حتى الآن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت مد فترة التصالح على مخالفات البناء، حتى نهاية العام الجاري، مشددًا على أنه سيكون المد الثالث والأخير.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن من يرغب في تقديم طلب للتصالح عليه التقدم خلال هذه الفترة والتي من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى الآن تلقوا 2.5 مليون طلب للتصالح، والقيمة الإجمالية التي حصلتها الحكومة حتى الآن حوالي 17 مليار جنيه.

وشدد على أن المهلة مستمرة للتصالح حتى نهاية العام الجاري بنفس التسهيلات الإجرائية والمادية، حيث يمكن للمواطن التقدم بما لديه من أوراق، على أن يستكمل الأوراق الخاصة به فيما بعد، ويمكن أيضا دفع ربع القيمة المادية للتصالح.

وأشار إلى أن سعر المتر للتصالح في القرى قيمته 50 جنيها، ويمكن تقسيط القيمة على ثلاثة سنوات، ومن يدفع مبلغ التصالح دفعة واحدة تُخصم من هذه القيمة 25%.

في سياق منفصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام الجاري.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، واستجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أنّ رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أنّ هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، لتحقيق الهدف من إصدار القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.