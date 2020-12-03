لم يتجاوز عمره يومين.. العثور على رضيع في سبرباي بطنطا

عثر أهالى قرية سبرباى مركز طنطا بمحافظة على طفل رضيع يبلغ من العمر يومين فقط.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بعثور أهالى قرية سبرباى التابعة لمركز طنطا، على طفل رضيع.

على الفور انتقل الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، وتبين أن الرضيع عمره يومان، وتم نقله إلى مستشفى المنشاوى وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطفل.

في وقت سابق، تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، بلاغًا بوصول الطفل "أيمن. ر. م"، عمره عام ونصف العام، من قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى، مصاباً بحالة تشنج، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه تبين وجود تيبس بالجسد وزرقان في الأجزاء السفلى من الجسم، نتيجة تناوله مادة سامة عبارة عن حناء وماء أكسجين وحالته سيئة، واُحتجز بقسم عناية الأطفال ووُضع على جهاز التنفس الصناعي لعمل إنعاش قلبي رئوي له في محاولة لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وحُرر المحضر رقم 6 / 226 أحوال.

وتبين أن الزوجة منفصلة عن زوجها والطفل كان يقيم معها، وأن الطفل خرج من غرفة نوم والدته وحالته الصحية تدهورت وأصيب بضيق في التنفس، ونُقل إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإسعافه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن جانبه، تقدم أشرف العفيفي، محام والد الطفل ويدعى "رضا. م"، 35 عامًا، نقاش، ببلاغ إلى نيابة مركز المحلة الكبرى، اتهم فيه مطلقته وتدعى "و. خ"، 21 سنة، ربة منزل، بالتخلص من الطفل، مطالباً بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاته وتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي لشكه في وفاته جنائياً حيث تخلصت منه بسبب كثرة بكائه وإزعاجها الدائم.