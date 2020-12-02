"تعليم الغربية" تحقق في واقعة نشر مدرسة أسماء تلاميذ لم يسددوا المصروفات

تسبب منشور وضعته إدارة مدرسة سمنود، بإدارة مدرسة سمنود، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن أسماء التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، في حالة من الغضب بين أولياء الأمور، وفتح تحقيق عاجل من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد أولياء الأمور أنهم فوجئوا بنشر إدارة المدرسة كشوف تتضمن أسماء تلاميذ لم يسددوا المصروفات الدراسية، عبر صفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، ما أثار غضبهم واستيائهم بسبب التصرف غير اللائق، الذي يعد تشهيرا بالتلاميذ وأسرهم، ويتسبب في أذى نفسي لهم.

من جانبه، كشف مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن غرفة عمليات المديرية تلقت شكوى تتضمن الواقعة، وعلى الفور أمر ناصر حسن، وكيل الوزارة بالمحافظة، بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين في ذلك، مؤكدا أن التعليم حق مكفول للجميع.

وكانت إدارة مدرسة سمنود الابتدائية بالغربية، وضعت كشف بأسماء التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية حتي الآن، قبل أن تحذفه بعد تعرضها لموجة من الهجوم والانتقاد من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفي وقت سابق، كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، موجهي عموم الأنشطة ومديري المدارس، التي شاركت بمبادرة "مدرستي تسع نشاطي" والمتميزين خلال تنفيذ فعاليات المبادرة.

تم التكريم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية؛ إذ وزع وكيل الوزارة شهادات تقدير على المستهدفين، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وخالد حسن، موجه عام التربية الفنية، وأمجد عبد الله، موجه عام التربية الرياضية.

وشمل التكريم كل من صبحي أحمد إبراهيم، مدير مدرسة عمرو بن العاص الرسمية بزفتى، وإبراهيم عبد الغني سالم، مدير مدرسة إبراهيم سالم للتعليم الأساسي بزفتى، وآمال أحمد العشماوي، مدير مدرسة شبرا ملس النموذجية بزفتى، ومنى لطفي محمود، مدير مدرسة مصعب بن عمير للصم بالسنطة، وريهام وجدي الباز، مدير مدرسة السنطة الإعدادية بالسنطة، وغيرهم.