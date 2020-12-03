صور.. "بكاء وتنمر وغياب".. أبرز مشاهد افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شهد افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، كواليس عديدة أبرزها كان بكاء الفنانات، أثناء تكريم السيناريست وحيد حامد، منهن يسرا، إلهام شاهين، أمينة خليل، منه شلبي، علا رشدي والمخرجة ساندرا نشأت.

كما غابت الفنانة رانيا يوسف هذا العام عن المهرجان لأول مرة، حيث أعلنت بشكل كوميدي، عدم حضورها افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها على تويتر.

ونشرت "رانيا"، صورة لمشهد من فيلم "وش إجرام" لمحمد هنيدي، مكتوب فيه: "مالك يا طه قلقان ليه؟.. قلقان دانا هموت، الفساتين كلها ظهرت إلا رانيا يوسف"، لتعلق قائلة: "انتظروني أنا مش جاي".

كما نال الفنان إسلام إبراهيم، والذي ظهر في المهرجان ببدلة زرقاء، سيلا من الانتقادات والتنمر بسبب إطلالته، وأبدى انزعاجه من التنمر عليه.

وكتب "إبراهيم"، عبر حسابه على "فيس بوك": "مالها البدلة يا جماعة مش فاهم؟، ولا عشان أنا اللي لابسها فمن حقك تشتم وتجرح، حتى لو أنا ما غلطتش فيك، اللبس ده حرية شخصية، البدلة كحلي في أبيض عادية جدا، أنا شايفها حلوة، ومازلت شايفها حلوة".

وأضاف: "بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدا ومش أي حد يتحملها، والتنمر اللي بيتعرض له الفنانين بقي لا يحتمل، ومحدش يقولي متردش أنت شخصية عامة، أنا في الأول والآخر بني آدم، وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي أو في ربنا".

وتابع: "أكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعي، بفضل ربنا فيه ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس، ربنا يخليكو ليا ويكتر من أمثالكم".

كما شهد الافتتاح ظهور "لي لي"، ابنة الفنانين أحمد حلمي ومنى ذكي للمرة الأولى معهما خلال حفل الافتتاح.

فيما كان صلح أحمد السقا وتامر حسني، من أبرز الأحداث الملفتة للنظر خلال افتتاح المهرجان.

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان. واعتذر الفنان خالد الصاوي، عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أكد "الصاوي"، أنه بالفعل كان يستعد لحضور حفل الافتتاح إلا أنه حدث ظرف طارئ منعه من الحضور.

ووجه الفنان خالد الصاوي التحية لمهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أنه ظل 42 عاما راسخا بالرغم من صعود وهبوط النجوم، إلا أن فعاليات المهرجان ظلت مستمرة، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان محمد حفظي، وكل من يعمل في مهرجان القاهرة السينمائي.