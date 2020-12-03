يوم السقوط.. انهيار 4 عقارات في يوم واحد ومصرع 7 أشخاص

شهد يوم أمس الأربعاء، انهيار عدد من العقارات في مناطق متفرقة من البلاد مما أسفر عن وقوع بعض الضحايا كما يلي:

6 قتلى في انهيار عقار محرم بك بالإسكندرية

انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى مكان انهيار عقار في منطقة محرم بك، ووجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، وكل الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية، وتم التوجه إلى مكان الحادث، للوقوف على مستجدات الوضع على أرض الواقع.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، عن انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس -أرضي وثلاث أدوار متفرع من شارع منشا- محرم بك، بنطاق حي وسط.

وأسفر الحادث عن وفاة "أب وأم وابنهم وزوجته العريس والعروسة" وهم سكان الدور الأرضي في العقار المنهار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى أب وزوجة ابنه ضحايا الدور الأول، ليصبح إجمالي الضحايا 6 جثث انتشلت من أسفل عقار محرم بك.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على شارع الفردوس بمنطقة محرم بك وعلى الإسكندرية، وذلك بعد معرفة أن فتاة من ضمن المتوفيات كانت عروس وحاملا.

كما انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، جثة سادسة لسيدة تدعى"سمية محمد مصطفى عبدالمجيد" 64 عاما، من أسفل أنقاض عقار محرم بك المنهار.

وخرجت جثث العروسين أولا من أسفل الأنقاض حيث خرج الابن أحمد مجدي ثم زوجته بسنت محمود، ثم خرج والده مجدي النمر ثم خروج أول ضحية من الدور الأول وهو أحمد عبدالعزيز ثم خرجت زوجة ابنه هايدي محمد، وبعد ساعات طويلة خرجت الأم سمية زوجة المتوفي مجدي النمر، لتلحق بأسرتها.

بلغت الحصيلة النهائية لضحايا العقار المنهار، مساء الأربعاء، 6 قتلى "3 رجال و3 سيدات"، وهم كل من "بسنت محمود، 20 عاما، وأحمد مجدي النمر، 28 عاما، ومجدي النمر، 65 عاما، ومحمود أحمد عبد العزيز، 63 عاما، وهايدي محمد عليوة، 22 عاما".

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بحي وسط الإسكندرية

شهدت منطقة محطة مصر، أمس انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بحي وسط الإسكندرية، فيما يجري رفع الأنقاض، بحثا عن ضحايا أو مصابين.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع الفردوس المجمع بمحطة مصر، بجوار السكة الحديد، ولم يتضح وجود ضحايا من عدمه.

وانتقل مسؤولو الحي وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية و4 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 4 طوابق، وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار، حفاظا على سلامة المارة، ورفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.

مصرع مواطن فى انهيار منزل قديم بأبنوب

لقي مواطن مصرعه، في حادث انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق بقرية المعابدة الغربية، التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي بعد انتشالها من تحت الأنقاض.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغًا من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بانهيار منزل، وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل ملك المواطن سيد عبدالحكيم عليوة بقرية المعابدة الغربية بجوار العبارة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وانتشلت جثة "تايه عبد الحكيم عليوه "64 عامًا، من تحت الأنقاض ونُقلت للمستشفى المركزي، وجرى تأمين المنازل المجاورة، وكلفت المحافظة الإدارة الهندسية بأبنوب بإعداد تقريرا حول الحادث وبيان حالة العقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انهيار شرفتين بعقار قديم في مدينة المنيا دون إصابات

انهارت شرفتان بعقار قديم كائن في جنوب مدينة المنيا، مكون من 3 طوابق، دون وقوع أي خسائر أو أضرار بشرية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث انهيار جزئي بعقار سكني، في شارع محمد بدوي، جنوب مدينة المنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع العقار، وتبين أنه يقع بشارع محمد بدوي، وأنه مكون من 3 طوابق، وأن الجزء المنهار عبارة عن 2 بلكونة "شرفتان"، بالدورين الثالث والثاني، دون وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.

تم إخطار وحدة التنظيم والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لاتخاذ اللازم، وتبين إن الانهيار الجزئي، لم يتسبب في غلق الطريق، وتم عمل كردون أمني حول المنزل، حفاظا على أرواح المواطنين والمارة، كما تم فصل المياه والتيار الكهربائي، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.