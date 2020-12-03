أم تستغيث: أبنائي الأربعة مدمنين.. بينهم 3 بنات متجوزين

استغاثة أطلقتها سيدة مطلقة، يعاني أبناؤها الأربعة من إدمان مخدر الهيروين، حيث يتعاطي 3 بنات وولد المخدرات منذ فترة طويلة.

وقالت السيدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور" إن زوجها طلقها منذ 14 عاما "كنت أب وأم من 14 سنة وطلع عيني عليهم وأبوهم طلقني واتجوز بعدي مرتين ومالوش دعوة بينا خالص ولما حد بيكلمه بيقول انا معرفهمش ومجبتهمش".

وأوضحت السيدة أن بناتها الثلاثة متزوجات ويدمن الهيروين ويقوم أزواجهن بإمدادهن بالمخدرات، مشيرة أنها أصبحت تعيش في جحيم بسبب إدمان أبنائها الأربعة لمخدر الهيروين، لافتة أن زوج ابنتها الكبيرة القي القبض عليه وتركت ابنتها الكبرى أبنائها لها وتنزل الشارع للحصول على المخدرات.

من جهته قال الإعلامي طارق علام، إنه سيتواصل مع صندوق مكافحة الإدمان ليتم علاج أبنائها الأربعة وأزواج بناتها من إدمان الهيروين، وسيتم إرسال الأبناء لهم لعلاجهم من الإدمان بشكل كامل.