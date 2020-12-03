التحفظ على 28 قطعة سلاح وكمية من المخدرات في حملة أمنية بسوهاج

تحفظت الأجهزة الأمنية في سوهاج، على 28 قطعة سلاح وكمية من المواد المخدرة، خلال حملة أمنية مكبرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة وتجار المخدرات.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط 28 قطعة سلاح "3 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، 17 فرد صناعة محلية، وطبنجة مجهولة العيار".

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط 79 قطعة من مادة الحشيش المخدر زنة 400 جرام بحوزة "خالد.ن.ح" 43 عامًا، عاطل ومقيم بمركز اخميم، "طارق.خ.ص" 25 عامًا، عامل ومقيم بمركز اخميم، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما ضبطت الحملة 15 لفافة أفيون زنة 150 جراما بحوزة "ممدوح.م.ع" 36 عامًا عاطل ومقيم بقسم أول سوهاج مسجل شقي خطر "سرقات عامة " و30 قطعة من مادة الحشيش المخدر بوزن 60 جراما بحوزة "محي.ج.هـ" 43 عامًا، عامل ومقيم قسم أول سوهاج، ولفافة ورقية من نبات البانجو المخدر تزن 20 جراما بحيازة "ياسين.هـ" 33 عامًا، عامل ومقيم بندر طما وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطي، وحررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.