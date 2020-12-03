أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي

سجلت أسعار أعيرة الذهب في تعاملات سوق المال ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات في بداية التعاملات اليومية، وذلك عقب ارتفاعات شهدتها الأيام الثلاثة الماضية، ليباع عيار 24 بـ924 جنيهًا مقابل 920 جنيهًا، وعيار 21 بـ809 جنيهات، وعيار 18 بـ693 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و472 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعًا بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة إلى تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يمثل ملاذًا آمنًا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، ما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1785.10 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1788.50 دولار.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح لـ"كوفيد-19"، فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد.

وأرجع الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، صعود المعدن الأصفر إلى عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميًا، لافتًا إلى أنه كان الرابح الأكبر في ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم، وهو ما حدث في أزمة فيروس كورونا التي تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات عدا الذهب الذي حقق أرقامًا قياسية، ووصلت الأونصة إلى رقم تاريخي عند مستوى 2074 دولارًا منتصف أغسطس الماضي، وقفز الجرام أكثر من 1000 جنيه لأول مرة على الإطلاق.

وأكد أنَّ هبوط الأسعار يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وأضاف أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وبحسب نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن الذهب لا يزال الملاذ الآمن خاصة وسط تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع بأن الذهب سريع المكسب لسهولة تداوله ومعرفة مصنعيته وأسعاره العالمية، وهو الأنسب للمصريين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة لدى العائلات بمحافظات الصعيد.