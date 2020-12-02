ارتفعت 8 جنيهات.. أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، بقيمة 8 جنيهات، مقارنة بتعاملات بداية اليوم.

وتستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار مختلف أعيرة الذهب بمحلات الصاغة، على النحو التالي:

أسعار الذهب

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 905 و907 جنيهات، وعيار 21 بين 792 و794 جنيها، أما سعر عيار 18 تباين بين 679 و681 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنية الذهب بشكل كبير عن بداية التعاملات؛ إذ تراوح سعره بين 6336 و6352 جنيها، وفي الصباح كان سعره تراوح بين 6280 و6296.

هبوط أسعار الذهب عالميًا

ووفقا لروسيا اليوم، تراجعت أسعار الذهب اليوم؛ إذ سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقاريرعن تطورات لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19" ضغوطا على السعر.

وبحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش "07:05 بتوقيت القاهرة"، هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3% إلى 1808.67 دولار للأونصة، بعد زيادة بأكثر من 2% أمس، التي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1813.30 دولار للأونصة.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، محادثات بشأن حزمة التحفيز أمس، للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

وما زاد الضغط على المعدن الأصفر صدور أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.