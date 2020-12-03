مصرع عامل في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي عامل مصرعه، اليوم، في انقلاب سيارة ملاكي بالترعة الفاروقية بقرية "الحواويش" دائرة مركز أخميم بسوهاج، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمستشفي أخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بورود بلاغًا بإنقلاب سيارة بترعة بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الحواويش، ووفاة قائدها، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "عماد.م.ي" 45 عامًا، عامل ويقيم ببندر أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدي لانقلابها وسقوطها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق، ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال شقيقه المدعو "ملاك. م. ي" 35 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، نفى الشبهة الجنائية، وتم إستخراج السيارة من الترعة والتحفظ عليها، وبمناظرة الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.