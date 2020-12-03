محافظ أسوان يناشد المواطنين باستثمار المهلة الأخيرة للتصالح

ناشد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين باستثمار المهلة الأخيرة التي منحتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار تلقى طلبات أصحاب التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية ديسمبر الجاري؛ لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين في تلقى الطلبات، مع تقديم التسهيلات كافة لهم؛ لإنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر، بعيدا عن أي تعقيدات روتينية، مشددا على ضرورة تعامل المسؤولين بروح القانون مع المواطنين، خلال فحص ملفات التصالح ومعاينة المبانى المخالفة، التس تقدم أصحابها بالتصالح عليها من أجل التيسير عليهم.

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى 14 ألف، بإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 52.5 مليون جنيه، مشددا على أهمية التزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقي الطلبات بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات، مع الحفاظ على التباعد، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، وجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي لجان التصالح بتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم الخاصة بتطبيق الإشتراطات والضوابط القانونية، لكيفية التعامل مع مخالفات البناء، التي لم يتقدم أصحابها للتصالح فيها؛ إذ سترفع هذه المقترحات والاستفسارات على اللجنة المختصة بوازارتي التنمية المحلية والإسكان، لإقرار اللازم بشأنها.