طرح مطهرات وكمامات وصابون للمواطنين بأسعار مخفضة في كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، سيارات القوات المسلحة لتوفير مواد التطهير والتعقيم بنطاق المحافظة، الذي يأتي حرصا من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية على توفير مطهرات ومعقمات وكمامات، وتيسيرا على المواطنين في الحصول على المطهرات والكمامات بأسعار أقل من المطروح في الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد المستشار العسكري للمحافظة.

ووفرت القيادة المنطقة الشمالية العسكرية سيارات متنقلة لطرح عددا من المطهرات والكمامات والكحول، وغسول ومجموعة من الصابون وكلور وصابون سائل، بأسعار مخفضة للجمهور، تطرح بمدن المحافظة، ابتداء من أمس؛ إذ أمر المحافظ بتخصيص أماكن لسيارات القوات المسلحة، طبقا للجدول المطروح.

وتتواجد عربات المطهرات لبيع المعقمات والكمامات، غدًا الخميس، أمام مجالس مدن قلين وفوه ومطوبس، وأكدت المحافظة أن الأسعار ستكون على النحو التالي:

50 كمامة درجة أولى مكيسة بـ65 جنيها.

جيل كحول 70% لتر بـ55 جنيها.

كحول 70% لتر بـ50 جنيها.

جيل كحول 70% نصف لتر بـ30 جنيها.

كحول 70% نصف لتر بـ25 جنيها.

كحول 70% 150مللي بـ10 جنيهات.

شاور 4 لترات بـ45 جنيها.

شاور لتر ونصف 18 جنيها.

4 قطع صابون بـ13 جنيها.

كلور لتر بـ5 جنيهات.

صابون سائل 750 مللي بـ5 جنيهات.