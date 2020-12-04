في خطوتين كيف تنقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى

ترصد "الوطن"، الخطوات التي يقوم بها المواطن في حال نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى محافظة أخرى، وذلك عن طريق بوابة مصر الرقمية التي تتيح للمستخدم عن طريق الفيديو، نقل البطاقة من محافظة أخرى، في الخطوات الموضحة في التقرير التالي:

الخطوة الأولى

- الاسم الرباعي

- رقم البطاقة التموينية

- المحافظة

- عدد أفراد الاسرة

- المديرية التابع لها

- مكتب التموين

الخطوة الثانية

- اسم المحافظة الموجود بها حاليا

- المحافظة التي يريد صاحب الطلب الانتقال اليها

وجدير بالذكر أن إضافة المواليد لبطاقات التموين متوقفة منذ 10 سنوات، موضحا أن المتقدمين لإضافة المواليد نحو 6 ملايين طفل جديد، موضحا أن الدولة لا تستهدف تقليل فاتورة الدعم بل تسعى لزيادة المستفيدين من الخبز والتموين.

كما أن الوزارة تنتظر في الفترة المقبلة إتاحة السيولة المادية المناسبة وسيتم إضافة المواليد للأكثر احتياجا ثم الأقل والأقل بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة، وإذا كان عدد أفراد البطاقة 4 أفراد في الأساس لن يتم زيادة مواليد، موضحا أنه لا موعد حتى الآن بشأن الإضافة الرسمية للمواليد على البطاقات، فالقرار مرتبط بتوفر السيولة اللازمة للإضافة.

وعدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية بلغ نحو 80 ألف موطن، مشيرة إلى أن هناك عددا من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم تقدموا بأعداد كبيرة من الطلبات المختلفة.

بوابة مصر الرقمية هي منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، تم إطلاقها في عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.