جمعية مرضى الكبد: توقيع الكشف الطبي على 3749 مريضا بالدقهلية

أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري برئاسة الدكتور جمال شيحة، اليوم، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد بقرية قولنجيل وفروعها ومستشفى الكبد المصري بشربين في الدقهلية على 3749 مريضا، وإجراء 1515 تحليلا طبيا وعمل 330 أشعة فيبروسكان، و692 حاله أشعة موجات صوتية، و63 حالة أشعة، و320 حاله أشعة مقطعية، و9 أشعة ارفي، و432 منظار خلال شهر نوفمبر 2020 مجانا.

وقال الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد، في بيان له، إنه تم إجراء 64 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد، وإجراء 18 حالة منظار موجات فوق صوتية، وإجراء 56 عملية جراحية متنوعة بينهم 34 حاله استئصال مرارة بالمنظار، وجراحة استئصال ورم بالقولون، و9 حالات للسمنة المفرطة، وحالة استئصال ورم بالكبد، و4 حالات استكشاف جراحي للبطن، و7 جراحات فتق بالبطن.

وأضاف أنه تم تقديم تطعيم فيروس بي لعدد 363 شخصا، وتقديم علاج متنوع لعدد 876 مريضا، وصرف علاج كبد مزمن لعدد 781 مريضا.

يذكر أن الدكتور جمال شيحه قد تسلم خلال شهر نوفمبر 2020 درع هيئة آل مكتوم الخيرية الإماراتية برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تقديرا لجهوده في العمل الخيري على مدار 23 عاما من خلال تأسيس جمعية رعاية مرضي الكبد ومستشفى الكبد المصري بشربين، لمحاربة الفيروسات الكبدية وأورام الكبد والجهاز الهضمي وتقديم العلاج للمرضي غير القادرين.

وأشاد الدكتور صلاح الجعفراوى ممثل الهيئة بمصر خلال زيارته لمستشفى الكبد المصري بالمستوى الكبير والجهود المهمة التي يقدمها "شيحه" والفريق الطبي المتميز، للمرضي غير القادرين وللمستوى الراقي للخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمرضي بمستشفى ومعهد بحوث الكبد في مجالات تشخيص وعلاج أمراض الكبد المختلفة مثل الفيروسات الكبدية وتليف الكبد والكبد الدهني واستئصال أورام الكبد بتقنية التردد الحراري والحقن الشرياني ، بالإضافة إلي المستوى العالمي لمختلف جراحات الكبد والجهاز الهضمي والمناظير التشخيصية والعلاجية، وجراحات أورام القولون والبنكرياس.