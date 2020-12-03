عامل يخطف حفيد زوجته لإجبارها على بيع منزلها: عايز يسدد ديونه

نجح الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، في إعادة طفل مختطف من أمام مدرسته في ميت غمر بالدقهلية، بعد ساعات من ورود بلاغًا من والد التلميذ المقيم في قرية أتميدة دائرة المركز، يفيد بعدم عودة نجله "آدم"، 8 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، إلى مسكنه عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وأضاف والد الطفل، في بلاغه أنه أثناء قيامه بالبحث عنه، ورد اتصال هاتفي من زوج والدته، نجار مسلح، مقيم بذات القرية، أكد خلاله أن الطفل برفقته، لن يقوم بإعادته إلا بعد قيام والدة المُبلغ، ببيع منزلها وإرسال ثمنه له، إذ تبين أن جدة الطفل متزوجة من النجار منذ قرابة 30 سنة، عقب طلاقها من زوجها الأول.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط مباحث الدقهلية، إلى أن المتهم المشار إليه، اتفق مع ربة منزل، 31 سنة، ونجار مسلح 53 سنة، على اختطاف الطفل وإخفائه بمسكن الأولى للضغط على والدة المُبلغ، للامتثال لطلبه ببيع المنزل وإعطائه ثمنه حتى يتمكن من سداد ديونه، وقيام الثاني باستدراج الطفل من أمام مدرسته، واصطحابه بدراجة نارية خاصة به، تمهيدا لإخفائه، وتم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، بعد تحرير محضرا رسميا.