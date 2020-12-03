خلال رحلتهم السياحية للأقصر.. محافظ بني سويف يستقبل أعضاء نادي "هوكس"

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعضاء نادي هوكس مصر للدراجات النارية، ضمن خط سير الرحلة السياحية التي نظمها النادي لزيارة مدينتي الأقصر والجونة بداية من اليوم، الخميس وحتى الاثنين المقبل، وتضم الرحلة فوجا سياحيا من 40 فردا على دراجاتهم النارية، حيث قد تم التنسيق مع أعضاء النادي الذين حرصوا على اتخاذ المحافظة كنقطة استراحة ثم استئناف رحلتهم، وسبق لهم زيارة المحافظة وقضاء يومين ضمن برنامج سياحي متكامل داخل المحافظة تم إعداده لأعضاء النادي.

وحرص المحافظ على لقاء أعضاء النادي أمام مبنى ديوان عام المحافظة، معربا عن سعادته بلقاء أعضاء النادي في ثان زيارة لهم، مشيرا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات للتعريف بالمقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لها في إطار إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة، بهدف وضع المحافظة على الخريطة السياحية، لاسيما وأن الرحلة تضم سائحين من دول أوروبية وأجنبية.

وعبر أعضاء النادي عن تقديرهم الكبير لمحافظ بني سويف لحفاوة الاستقبال ودعمه للأنشطة والفعاليات التي يقوم بها النادي للترويج السياحي لمحافظات مصر، وتوجيهاته بتقديم كافة التيسيرات والخدمات الأمنية واللوجستية أثناء مرورهم بنطاق المحافظة ضمن خط سير الرحلة الذي بدأ من طريق العين السخنة مرورا بالطريق الإقليمي الدائرى ثم الطريق الشرقي وصولا لمبنى ديوان عام المحافظة، واستكمال الرحلة مستقلين الدراجات وصولا لمحافظتي الأقصر و البحر الأحمر.