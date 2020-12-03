"المركزي للإحصاء": 1420 جنيها متوسط الدعم التمويني للأسر في 2019-2020

قال طاهر حسن صالح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 84% من الأسر المصرية جرى تغطيتها ببطاقات التموين في عام 2019-2020، وتختلف من الريف إلى الحضر، وتصل في الأخير إلى 75%، و91% في الأول.

وأضاف "صالح"، خلال مؤتمر صحفي بشأن نتائج بحث الدخل والإنفاق، أنه جرى تغطية الشريحة الأقل في الإنفاق بنسبة 90.6%، وتغطى أعلى شريحة بنسبة 72.7%، كما أن متوسط الدعم التمويني المقدم للأسر على مستوى الجمهورية بلغ 1420 جنيها، اختلف من الحضر إلى الريف، ووصل في الأخير إلى 1559 جنيها، وفي الأول بلغ 1244 جنيها.

وتابع رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات: "نسبة ما تحصل عليه الأسرة المصرية من دعم للسلع الغذائية، إلى إجمالي الاستهلاك للطعام والشراب عام 2019-2020 كان 7.4%، وقد وصل في الريف إلى 8.3%، أما في الحضر فبلغ 6.3%".