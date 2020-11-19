رئيس جامعة حلوان: الاشتباه في إصابة 80 طالبا بكورونا

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة رصدت منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول بالجامعة الاشتباه في إصابة ما يقرب من 80 طالبا وطالبة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحا أنه تم عزلهم على الفور منزليا فضلا عن عمل حصر للمخالطين لهم وعزلهم ايضا، وذلك في إطار جهود الجامعة لمجابهة كورونا المستجد، لافتا إلي أن الاكتشاف للاشتباه جاءت نتائجها سلبية.

رئيس جامعة حلوان: اصابات كورونا بين الطلاب بسيطة وحدثت خارج أسوار الجامعة

وأوضح نجم في تصريحات خاصة للوطن، أن هناك عدد من الحالات الإيجابية لكورونا بين للطلاب المنتسبين للكليات المختلفة، لافتا إلى أنَّها كانت موجودة خارج الجامعة فترة اصابتهم بالمرض وحضانتهم.

وأكد أن الجامعة تواصلت معهم من خلال إدارات المتابعة الموجودة لأزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه تم توفير العلاج من الجامعة، وأن الجامعة لا تألوا جهدا في توفير جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدعوات بشأن وجود حالات إصابة بكورونا بين الطلاب هدفها في إثارة البلبة والتأثير على عملية سير امتحانات الميدتيرم، موضحًا أنه لا توجد حالة ايجابية بكورونا واحدة تم رصدها داخل الجامعة.

وشدد على أن الجامعة تقوم دوريا بعملية التعقيم والتطهير الفوري لجميع الإنشاءات والمدرجات والمعامل و المدن الجامعية، مناشدا أي طالب يشعر بالتعب البقاء بالمنزل و التواصل مع إدارة الجامعة لمتابعته، وتوفير أي إمكانات يحتاجها إذا استجد شيء من الأمر.

وأكد رئيس الجامعة أن الدراسة في جميع الكليات "23 كلية"، تشير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، موضحًا أن نظام التعليم الهجين ساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالمدرجات والمعامل.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد ضرورة التصدي للشائعات التي من شأنها تعطيل الدراسة، مطالبا بالمتابعة المستمرة والاستعداد لأي مستجدات، خلال الفترة المقبلة.

وطالب وزير العليم العالي المستشفيات الجامعية، بأن تكون على استعداد، خلال الفترة المقبلة، من أجل استقبال أي حالة من مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19"، مشددا على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأكد أن يجب توفير المستلزمات الطبية والوقائية في المستشفيات الجامعية لأطقم الرعاية الصحية، المتعاملين بشكلٍ مباشر أو غير مباشر مع مرضى "كوفيد-19".