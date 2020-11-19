رئيس جامعة حلوان ينفي إصابة 200 طالب بكورونا

نفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ما تردد على منصَّات التواصل الاجتماعي، بشان ظهور ما يزيد على أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجامعة بين الطلاب.

وقال رئيس جامعة حلوان، إن حالات الإصابة بين الطلاب أقل من نصف العدد المذكور بكثير في عدد من الكليات، مؤكدا أن الحامعة ترصد الإصابات أو الاشتباه منذ بدء العام الجامعي.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك عددًا من تلك الحالات التي رصدت شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعة، موضحًا أن الجامعة تتابع حالات الاشتباه بالفيروس والكشف عليها، وصرف العلاج لها مجانا، ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتخذ كل الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس، عن طريق الإداره العامة للشؤون الطبية، وكلية الطب بالجامعة، خاصة في ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة، ما يجعل تلك الاحتياطات والإجراءات التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهمة للغاية.

وفي الإطار نفسه، فإن اللجنة المشكلة بمتابعة ورصد أي مخالفات تعمل على مدار اليوم، ويجرى اتخاذ الإجراءات الرادعة حال رصد أي مخالفات لقرارات المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعة في هذا الخصوص.

وناشد رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب بضرورة توخي الحذر في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف في المقام الأول خلق حالة من البلبلة بين طلاب الجامعة.