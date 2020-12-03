منها اللحوم والأسمنت.. تراجع أسعار 25 سلعة استراتيجية خلال 10 شهور

كشفت تقارير حديثة، صادرة عن الغرف التجارية، عن تراجع كبير فى أسعار 25 سلعة متداولة في السوق المحلي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقًا لهذه التقارير تصدرت مجموعات اللحوم البيضاء والأرز والأسمنت قائمة التراجعات، وذلك بنسب تراوحت بين 15 و18%.

وسجّل دجاج المزارع (الأبيض) تراجعًا من 27 لـ23 جنيهًا للكيلو، أي بنسبة تراجع 14.8% خلال عام، فيما تراجع الدجاج الأحمر من 36.5 ليباع بـ30.50 جنيه، أي بتراجع 16.4%.

وكشفت التقارير عن بيع بيض المائدة بـ43.5 جنيه مقابل 49.5 جنيه، أي بتراجع 12.1%، فيما بلغ سعر بيع السمك البلطي الكبير 37 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا، أي بفارق 17.8%، والبلطي الوسط بـ29 مقابل 35 جنيهًا، أي بتراجع نسبته 18.3%.

وفيما يتعلق باللحوم، كشف التقرير أن سعر اللحم الجاموسي (البلدي) بلغ 105 جنيهات مقابل 110 جنيهًا، أي بفارق 5%، وبيع اللحم البقري السوداني بـ100 جنيه مقابل 105جنيهات، أي بتراجع 4.8%، فيما بيع الأرز البلدي (السائب عريض) بـ8.5 جنيه مقابل 10 جنيهات، أي بتراجع 15%، والأرز البلدي "المعبأ" بـ11.25 مقابل 12.25 جنيهـ أي بفارق 8.11%.

وتراجع سعر الفول الصحيح المستورد (سائب) مسجلًا 20.5 جنيه مقابل 22.5 جنيه بفارق 8.9%، وسجل العدس الاصفر المعبأ 18.5 جنيه مقابل 19.25 جنيه، بفارق 3.9%، وبيع العدس بالجبة بـ16.5 جنيه مقابل 17.5جنيه، أي بفارق 5.7%، فيما بيع القمح المجروش (سائب) بـ9.25 مقابل 9.5 جنيه، أي بفارق 2.6%.

وبحسب التقارير، تراجع سعر بيع حمص الشام المعبأ بـ34.5 مقابل 38.75 جنيه، أي بفارق 11%، وبيع زيت عباد كريستال بـ21.25 جنيه مقابل 21.5 جنيه، أي بفارق 1.2%، كما سجل سعر الزبدة الطبيعى المستوردة 130 جنيهًا مقابل 135جنيهًا بنسبة تراجع 3.7%.

وسجل سعر كيلو سكر المائدة المعبأ 8.25 جنيه مقابل 8.50 جنيه، بتراجع 2.9%، والشاي (عبوات متوسطة) بيع بـ 25 جنيهًا مقابل 27 جنيهًا، أي بفارق 7.4%، والمكرونة بـ8 جنيهات مقابل 8.5 جنيه، بفارق 5.9%، فيما زاد سعر متوسط مسحوق الغسالات الأوتوماتيكية إلى 82.5 جنيه مقابل 78.5 جنيه، أي بفارق 5.7%، فيما سجل سعر طن الأسمنت 730 جنيهًا مقابل 855 جنيهًا، بتراجع 14.6%.